Sconcerti: "Fischi a Vlahovic? Lo applaudirei! Ha fatto fare l'affare migliore della storia della Fiorentina"

Il giornalista Mario Sconcerti ha dato la sua lettura del caso Vlahovic dando un consiglio ai tifosi della Fiorentina

Durante la trasmissione Pressing ha parlato il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti. Queste le sue parole:

“Sono convinto che Vlahovic sarà contestato. Io ho dato 8 all’operazione fatta da Commisso, perché è profondamente diversa rispetto a quella di Donnarumma per esempio. L’ex portiere del Milan è andato via a zero, Vlahovic ha portato l’affare più grosso della storia della Fiorentina che ora potrà costruire, se vuole, una squadra. Fosse per me, ma non rappresento Firenze e non l’ho mai potuta rappresentare, io lo applaudirei".

GALLI CRITICA LA DIFESA DELLA FIORENTINA

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