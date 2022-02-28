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Sconcerti: "Fischi a Vlahovic? Lo applaudirei! Ha fatto fare l'affare migliore della storia della Fiorentina"

Il giornalista Mario Sconcerti ha dato la sua lettura del caso Vlahovic dando un consiglio ai tifosi della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2022 13:37
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Sconcerti: "Fischi a Vlahovic? Lo applaudirei! Ha fatto fare l'affare migliore della storia della Fiorentina"

Durante la trasmissione Pressing ha parlato il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti. Queste le sue parole:

Sono convinto che Vlahovic sarà contestato. Io ho dato 8 all’operazione fatta da Commisso, perché è profondamente diversa rispetto a quella di Donnarumma per esempio. L’ex portiere del Milan è andato via a zero, Vlahovic ha portato l’affare più grosso della storia della Fiorentina che ora potrà costruire, se vuole, una squadra. Fosse per me, ma non rappresento Firenze e non l’ho mai potuta rappresentare, io lo applaudirei".

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