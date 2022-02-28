Galli: "Fare sempre la partita si scontra con i limiti difensivi della Fiorentina. Per questo perdiamo"

Il dirigente tifoso viola Giovanni Galli a Lady Radio ha analizzato la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo

Il direttore sportivo e tifoso viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole:

"Sassuolo? Siamo a leccarci le ferite per un’applicazione maniacale nel voler essere sempre padroni della partita, è un qualcosa che si scontra coi limiti difensivi della squadra. Non puoi dare tre metri in area di rigore ad un avversario. Juventus? Verrà a fare la classica partita all'italiana cercando di difendersi e colpire in ripartenza"

SCONCERTI CRITICA LA FIORENTINA

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