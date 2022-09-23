Sconcerti tuona: "Commisso convoca conferenze stampa senza poter sapere di cosa parlerà. Fiorentina faccia chiarezza"
Noi fiorentini siamo sempre stati divisi, sempre l'uno contro l'altro, lo dice la nostra storia. Sono perplesso sulla mancanza di curiosità da parte della stampa fiorentina
Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare di Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni:
"Jovic e Cabral? Sono entrambi giocatori da ritrovare, ma ci sono differenze tra i due: Jovic gioca benissimo a calcio anche se non lo vedo come centravanti, Cabral ha pochi mezzi ed è molto limitato a livello tecnico.
L'importanza degli allenatori? L'allenatore ha un ruolo centrale, ma allo stesso tempo è quest'ultimo che deve dare grande importanza ai giocatori. I calciatori non possono essere forzati in posizioni di campo in cui faticano a mostrare le loro qualità: l'allenatore deve prima pensare agli altri e cercare di far rendere al meglio tutti gli uomini a sua disposizione.
Commisso ed il clima teso? La stampa fiorentina è molto dolce a parere mio. Il presidente Commisso convoca delle conferenze stampa in cui si presenta costantemente contro gli "invitati": se i i giornalisti sono i tuoi nemici dichiarati allora perchè li devi invitare? Ognuno porta avanti il proprio lavoro. La Fiorentina deve fare più chiarezza e rendere partecipi tutti del tema su cui verterà la conferenza: i giornalisti fiorentini si facciano rispettare."
ATTESA PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE
https://www.labaroviola.com/sara-alfredo-pedulla-a-intervistare-commisso-lunedi-sera-in-diretta-su-sportitalia-dalle-ore-20/187255/