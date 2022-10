Sconcerti: “La Fiorentina deve muoversi sul mercato: la classifica rispecchia la qualità della squadra”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando anche di Fiorentina e del momento negativo della formazione Viola, queste le sue parole:

La Fiorentina dovrà muoversi nella prossima finestra di mercato? “Dovrà muoversi sul mercato per forza. Siamo davanti a un tentativo di cambiamento, che non so se riuscirà ad esserci.”

Problemi? “La Fiorentina ha dei problemi evidenti: stanno cercando di cambiare qualcosa, verticalizzare maggiormente per esempio. La Fiorentina è una squadra che deve fare gol e se non ci riesce concede, invece, il gol: sono tanti anche gli errori difensivi in questa stagione.

L’INTERESSANTE RETROSCENA