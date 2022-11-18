Sconcerti: "Non esiste nessun caso Gonzalez. Ma il giocatore vuole restare alla Fiorentina o no?"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Mario Sconcerti ha detto la sua sul "caso" Nico Gonzalez in casa Fiorentina: “Un caso Gonzalez adesso non può nascere, semplicemente perché a gennaio un giocat...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Mario Sconcerti ha detto la sua sul "caso" Nico Gonzalez in casa Fiorentina: “Un caso Gonzalez adesso non può nascere, semplicemente perché a gennaio un giocatore del genere non lo compra nessuno. Il suo valore è troppo alto, servirebbe una follia da parte di un club importante straniero. Per questo credo che ci sia tutto il tempo di pensare bene a quello che stiamo facendo, io continuo a sperare che Nico Gonzalez guarisca perché sono contento di averlo in squadra. Evidentemente si è fatto male davvero, visto quello che è successo in Nazionale. Credo comunque che la Fiorentina ci abbia parlato prima di arrivare alla rottura; per noi è un giocatore importante, ma la verità è che non gioca mai. Credo che di questa situazione si sia parlato anche troppo, alla fine tutto si riduce a una semplice domanda: il giocatore vuole restare a Firenze oppure no?”.

https://www.labaroviola.com/il-report-medico-su-nico-gonzalez-lesione-di-secondo-grado-al-bicipite-femorale-sinistro/193001/