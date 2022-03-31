Sconcerti sta con la Fiorentina sul cambio stemma: "Azienda privata può fare quello che vuole"

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato della squadra viola a tre giorni dall'Empoli

Mario Sconcerti ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, le sue parole:

"Cambiare lo stemma è un diritto della Fiorentina, è un'azienda privata, ed è un diritto di un azienda cambiare il proprio logo, la storia insegna ad aggiornali gli stemmi. Credo che Nico Gonzalez sia il miglior giocatore che ha la Fiorentina, farne a meno è un lusso che non ci possiamo permettere. Ha avuto una stagiona molto particolare tra Covid, dopo Covid, una stagione continuamente interrotta.

Viti e Parisi da Fiorentina? Mi fido di chi gli deve acquistare, Parisi non gioca nemmeno sempre all'Empoli, ha più piede da mezz'ala che da terzino visto che giocava li all'inizio. Vorrei buoni giocatori per la Fiorentina e il fatto che sono dell'Empoli mi dice poco.

Terrei ancora Terracciano nella Fiorentina di Italiano, in altre squadre no ma in una squadra di Italiano si perchè prende pochi gol quando si trova giocatori da soli davanti. Riuscire a tenere Milenkovic vuol dire che siamo riusciti a chiudere bene il campionato. Castrovilli è da nazionale, non ci sono tante mezz'ale più forti di lui"

CASTROVILLI PARLA DEL SUO RISCATTO

https://www.labaroviola.com/castrovilli-ammette-ho-ritrovato-me-stesso-grazie-al-mio-procuratore-e-alla-mia-mental-coach/170822/