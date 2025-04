“Kean destinato a cambiare squadra. Commisso vuole tenerlo, ma difficile resistere a offerte importanti”

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche del futuro dell’attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Queste le sue parole:

“Credo che Kean sia destinato a cambiare squadra. Commisso lascia intendere che vuole tenerlo ma se arriva la proposta concreta è difficile resistere, anche per il giocatore, che nel caso comunque chiederebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio. E’ un rimpianto per la Juve. Mi ha meravigliato questa sua voglia di appoggiare la squadra correndo in ogni parte del campo. Va a contrastare tutti dall’inizio alla fine”.