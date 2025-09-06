Fiorentina settima per spesa in Serie A: investiti 90,9 milioni nel mercato. Viola davanti a Roma e Bologna

Secondo una classifica stilata da TMW, la Fiorentina è stata la settima squadra per investimenti durante il mercato estivo

Con la chiusura del mercato estivo il 1° settembre, arrivano anche i bilanci sulle spese delle squadre di Serie A. Secondo i dati raccolti da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina si colloca al settimo posto tra i club più spendaccioni, con un investimento complessivo di 90,9 milioni di euro tra acquisti e riscatti. In testa alla classifica c’è il Milan, che ha speso ben 164 milioni di euro, seguito dalla Juventus di Tudor con 137,3 milioni e dall’Atalanta, che chiude il podio con 125,8 milioni.

Va sottolineato come i rossoneri siano anche primi nella classifica degli incassi dalle cessioni, con un saldo positivo di +169,3 milioni, dimostrando una strategia di mercato molto attiva sia in entrata che in uscita. Dietro le prime tre si piazzano Napoli (115 milioni), (107,45 milioni) e Inter (92,7 milioni), con la Fiorentina che si inserisce subito dopo. Ecco la classifica completa:

CLASSIFICA ACQUISTI

1. Milan: 164 milioni di euro

2. Juventus: 137,3 milioni di euro

3. Atalanta: 125,8 milioni di euro

4. Napoli: 115 milioni di euro

5. Como: 107,45 milioni di euro

6. Inter: 92,7 milioni di euro

7. Fiorentina: 90,9 milioni di euro

8. Roma: 63,6 milioni di euro

9. Bologna: 51 milioni di euro

10. Parma: 39,3 milioni di euro

11. Cagliari: 37,3 milioni di euro

12. Udinese: 34,5 milioni di euro

13. Lazio: 29,9 milioni di euro

14. Torino: 19,6 milioni di euro

15. Sassuolo: 18,7 milioni di euro

16. Hellas Verona: 16,6 milioni di euro

17. Lecce: 15,96 milioni di euro

18. Cremonese: 14,75 milioni di euro

19. Pisa: 11,4 milioni di euro

20. Genoa: 0 euro