Sacchetti: "La Fiorentina ha una buona squadra. All'inizio Palladino era indeciso su come giocare"

A margine dell'evento "Gli unici della storia", in occasione del 40° anniversario dello Scudetto della stagione 1984/85, l'ex centrocampista dell'Hellas Verona e della Fiorentina, Luigi Sacchetti, ha...

A margine dell'evento "Gli unici della storia", in occasione del 40° anniversario dello Scudetto della stagione 1984/85, l'ex centrocampista dell'Hellas Verona e della Fiorentina, Luigi Sacchetti, ha commentato anche il percorso stagionale dei viola. Ecco le sue dichiarazioni a TMW:

"La Fiorentina sta facendo bene, ha momenti di alti e bassi. Probabilmente Palladino al suo arrivo non era ancora così deciso su come giocare, ma la squadra è buona, i risultati ora stanno arrivando e spero che continuino ad arrivare".