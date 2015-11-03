Notizie Sacchetti Fiorentina

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Sacchetti: "La Fiorentina ha una buona squadra. All'inizio Palladino era indeciso su come giocare"

03 aprile 2025 16:40

Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"

18 febbraio 2025 22:45

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