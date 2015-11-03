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Notizie Sacchetti Fiorentina
Sacchetti: "La Fiorentina ha una buona squadra. All'inizio Palladino era indeciso su come giocare"
03 aprile 2025 16:40
Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"
18 febbraio 2025 22:45
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