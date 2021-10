Caso: “Vlahovic? Non al Chiesa-bis. Con l’offerta giusta deve essere ceduto a Gennaio”

Domenico Caso, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sono problemi che nel calcio ci sono, l’attaccante serbo è un calciatore che ha dimostrato le sue capacità in un anno difficile come quello scorso, si è messo sulla ribalta e merita palcoscenici importanti ma ci sono comunque anche scelte di vita come fecero Antognoni e Totti. Oggi è cambiato tutto, ci sono più soldi e poi avrà l’ambizione di competere in un top club, è richiesto da mezzo mondo ed è una sua legittima aspirazione. Fossi in loro prenderei subito una decisione importante, non va ripetuta la tiritera che fu fatta per Chiesa. Se ha voglia di restare è conto sennò se ne va, altrimenti nuoce a tutto l’ambiente e poi si innescano le polemiche. A gennaio se arriva l’offerta giusta lo farei partire, taglierei la testa al toro“.

