TMW: "Folorunsho vicino alla Lazio, operazione da 12 milioni più bonus". Piace anche alla Fiorentina

Il centrocampista, ora in uscita dal Napoli, è sempre più vicino alla Lazio di Baroni. La Fiorentina resta sullo sfondo

Uno dei nomi che la Fiorentina sta valutando per rinforzare il centrocampo è quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista è in procinto di lasciare il Napoli, che sarebbe disposto a cederlo dopo il completo deterioramento dei rapporti con Antonio Conte. Secondo quanto riferito da TMW, la Lazio intende fare sul serio per assicurarsi il giocatore e consegnarlo a Baroni entro il 31 agosto. Le parti sono già entrate in contatto, ma si attende ora un passo decisivo da parte dei biancocelesti, che potrebbero formalizzare una proposta di prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, per una valutazione complessiva intorno ai 12 milioni di euro, più eventuali bonus. Per il giocatore è già previsto un contratto quinquennale, con scadenza il 30 giugno 2029, come quello attualmente in essere con gli azzurri.

Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore

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