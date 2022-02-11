Ag. Piatek: "Anni di tira e molla, il suo ritorno in Italia come una favola. È veramente affamato"
Valerio Giuffrida è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del ritorno in Italia del suo assistito Krzysztof Piatek
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 22:19
Valerio Giuffrida, procuratore di Krzysztof Piatek, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato del ritorno in Italia del Pistolero. Ecco le sue parole: "La Coppa Italia è una manifestazione che gli dà sempre grande slancio e fiducia, lui poi è veramente affamato. Noi lo sosteniamo ogni giorno ed averlo riportato in Italia dopo comunque anni di tira e molla ha quasi i contorni di una favola".
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