Ag. Piatek: "Anni di tira e molla, il suo ritorno in Italia come una favola. È veramente affamato"

Valerio Giuffrida è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del ritorno in Italia del suo assistito Krzysztof Piatek

Valerio Giuffrida, procuratore di Krzysztof Piatek, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato del ritorno in Italia del Pistolero. Ecco le sue parole: "La Coppa Italia è una manifestazione che gli dà sempre grande slancio e fiducia, lui poi è veramente affamato. Noi lo sosteniamo ogni giorno ed averlo riportato in Italia dopo comunque anni di tira e molla ha quasi i contorni di una favola".

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