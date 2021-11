Briaschi: “Vlahovic il più forte della Serie A, avrà futuro in Premier. Tottenham? Idea plausibile”

Massimo Briaschi, ex attaccante ed oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in occasione di Juventus-Fiorentina in programma per domani. Ecco le sue parole: “Vlahovic, ad oggi, è il centravanti più completo della Serie A, sa fare reparto da solo oltre ai gol. La Fiorentina lo perderà sicuramente, penso che il suo futuro sarà all’estero: mi pare difficile che possa giocare ancora in Italia, le società hanno troppi debiti. A meno che non si riesca a prenderlo in scadenza. Per me alla fine andrà in Premier, vedo il Tottenham come ipotesi plausibile perché il campionato inglese può esaltare le sue qualità. Mentalmente è già uno dei più forti, a livello fisico si sente bene e sta crescendo ulteriormente”.