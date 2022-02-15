"Il gol vittoria contro lo Spezia sarà la svolta per Amrabat. Si è sbloccato, sarà un nuovo acquisto"

Le parole di Maurizio Restelli ai microfoni di TMW sui temi caldi in casa Fiorentina dopo la vittoria contro Lo Spezia



Maurizio Restelli, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: "C'è stata una reazione forte dopo la sconfitta contro la Lazio, l'obiettivo Europa resta raggiungibile con il gioco di Italiano. Amrabat è partito contratto, però è un diesel e contavo che pian piano trovasse la serenità giusta e così è stato. Gli errori fanno parte del ruolo, più esposto di altri alla pressione avversaria. Tuttavia l'ex Verona ha reagito trovando il gol vittoria. È stata complessivamente un'ottima prestazione per lui. Sarà la partita della svolta, come se fosse stato acquistato un nuovo giocatore".

LEGGI ANCHE:

AUDIO SBALLATO IN PSG-REAL MADRID: IMMAGINI ED AUDIO STADIO ARRIVANO DOPO LA TELECRONACA

https://www.labaroviola.com/audio-sballato-per-psg-real-le-immagini-e-laudio-dallo-stadio-arrivano-dopo-della-telecronaca/165606/