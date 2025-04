Garbo: “È la cessione di Kean l’errore più clamoroso di Giuntoli. Atalanta stritolata dalla Fiorentina”

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Moise Kean e della vittoria della Fiorentina al Franchi contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Non riesco a capire come uno come Kean sia stato lasciato andare via dalla Juve. Questa è la cosa più clamorosa sbagliata da Giuntoli in uscita. Si è creata una chimica particolare con l’ambiente e sta rendendo al meglio. Il gol che ha fatto è stato straordinario. L’Atalanta è uscita stritolata dal Franchi, non ha mai tirato in porta e la Fiorentina ha fatto una prova di forza”.