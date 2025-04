Bonanni: “Kean tra gli attaccanti più importanti in Italia. Fiorentina? Non è nella lotta al 4° posto”

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato le performance di Moise Kean con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sta dimostrando di essere uno degli attaccanti più importanti in Italia, sta segnando con una continuità disarmante. La Fiorentina ha fatto un acquisto importante, se lo rivendesse oggi lo darebbe al triplo. Nessuno si sarebbe immaginato che segnasse così tanto, e che facesse gol anche belli. La Fiorentina sta facendo un buonissimo campionato, continuo a pensare che non ci sia per la lotta al quarto posto ma può battere chiunque ed è da temere”.