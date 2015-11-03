Labaro Viola

Notizie Bonanni Fiorentina

Bonanni: "Il problema di Fagioli è mentale. La frustrazione gli impedisce di esprimersi al meglio"

21 novembre 2025 15:48

Bonanni avverte: "Se fossi Pioli non rischierei Kean, contro il Milan, dopo il suo infortunio"

17 ottobre 2025 16:18

Bonanni: "Fiorentina-Roma ultima spiaggia per la Viola. Ieri sera ennesima brutta figura"

03 ottobre 2025 16:26

Sentite Bonanni: "A Firenze Kean è stato coccolato, resta sopravvalutato. Napoli? Lukaku dà più garanzie"

04 luglio 2025 16:48

Bonanni: "Fiorentina gruppo valido, ma in zona Europa ci sono squadre più forti. Bel lavoro di Palladino"

18 aprile 2025 16:34

Bonanni sicuro: "La Fiorentina farebbe bene a trovare una soluzione per rinnovare Kean"

04 aprile 2025 15:39

Bonanni: "Kean tra gli attaccanti più importanti in Italia. Fiorentina? Non è nella lotta al 4° posto"

31 marzo 2025 16:06

Bonanni: "Palladino sta facendo un buonissimo lavoro. Se la Fiorentina lo manda via chi prende poi?"

17 gennaio 2025 17:22

Bonanni sicuro: "Fiorentina, Atalanta e Lazio possono battere chiunque oggi. Viola in crescita"

13 dicembre 2024 15:13

Archivio

Esplora l'archivio di Bonanni

Sett. 47 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 27 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 3
Sett. 50