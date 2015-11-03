Notizie Bonanni Fiorentina

Bonanni: "Il problema di Fagioli è mentale. La frustrazione gli impedisce di esprimersi al meglio"
21 novembre 2025 15:48
Bonanni avverte: "Se fossi Pioli non rischierei Kean, contro il Milan, dopo il suo infortunio"
17 ottobre 2025 16:18
Bonanni: "Fiorentina-Roma ultima spiaggia per la Viola. Ieri sera ennesima brutta figura"
03 ottobre 2025 16:26
Sentite Bonanni: "A Firenze Kean è stato coccolato, resta sopravvalutato. Napoli? Lukaku dà più garanzie"
04 luglio 2025 16:48
Bonanni: "Fiorentina gruppo valido, ma in zona Europa ci sono squadre più forti. Bel lavoro di Palladino"
18 aprile 2025 16:34
Bonanni sicuro: "La Fiorentina farebbe bene a trovare una soluzione per rinnovare Kean"
04 aprile 2025 15:39
Bonanni: "Kean tra gli attaccanti più importanti in Italia. Fiorentina? Non è nella lotta al 4° posto"
31 marzo 2025 16:06
Bonanni: "Palladino sta facendo un buonissimo lavoro. Se la Fiorentina lo manda via chi prende poi?"
17 gennaio 2025 17:22
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