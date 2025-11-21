21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bonanni: “Il problema di Fagioli è mentale. La frustrazione gli impedisce di esprimersi al meglio”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Bonanni: “Il problema di Fagioli è mentale. La frustrazione gli impedisce di esprimersi al meglio”

Redazione

21 Novembre · 15:48

Aggiornamento: 21 Novembre 2025 · 16:19

TAG:

#FiorentinaBonanniFagioli

Condividi:

di

L'ex centrocampista, Massimo Bonanni, analizza il momento di Nicolò Fagioli in vista di Fiorentina-Juventus

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per discutere sulle sfide che si giocheranno in questa dodicesima giornata di Serie A, tra cui Fiorentina-Juventus.

Le sue parole: “Innanzitutto Fiorentina-Juventus non è mai una partita qualunque. I viola provengono da una situazione molto complicata e mi aspetto una battaglia. Poi è chiaro che anche la Juventus non debba perdere, quindi è una partita molto delicata”.

L’ex centrocampista ha poi parlato di Fagioli: “Il problema è nella sua testa e ora si trova in una situazione molto difficile. Non so come la possa aggiustare e francamente, non conoscendo la sua personalità, posso solo dire che sta vivendo una frustrazione tale da non permettergli di fare quello che sa fare meglio. Gli auguro che fuori dal campo possa trovare un equilibrio che possa permettergli di tornare ai suoi livelli”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio