Bonanni: “Il problema di Fagioli è mentale. La frustrazione gli impedisce di esprimersi al meglio”

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per discutere sulle sfide che si giocheranno in questa dodicesima giornata di Serie A, tra cui Fiorentina-Juventus.

Le sue parole: “Innanzitutto Fiorentina-Juventus non è mai una partita qualunque. I viola provengono da una situazione molto complicata e mi aspetto una battaglia. Poi è chiaro che anche la Juventus non debba perdere, quindi è una partita molto delicata”.

L’ex centrocampista ha poi parlato di Fagioli: “Il problema è nella sua testa e ora si trova in una situazione molto difficile. Non so come la possa aggiustare e francamente, non conoscendo la sua personalità, posso solo dire che sta vivendo una frustrazione tale da non permettergli di fare quello che sa fare meglio. Gli auguro che fuori dal campo possa trovare un equilibrio che possa permettergli di tornare ai suoi livelli”.