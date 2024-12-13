Bonanni sicuro: "Fiorentina, Atalanta e Lazio possono battere chiunque oggi. Viola in crescita"

La Fiorentina può arrivare in fondo in Conference League. Palladino sta facendo un ottimo lavoro, stanno crescendo

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione delle italiane in Europa e Conference League. Queste le sue parole dopo la vittoria convincente della Fiorentina al Franchi:

"Lazio, Atalanta e Fiorentina possono battere chiunque oggi. La Fiorentina la vedo che può arrivare in fondo alla Conference League. In Italia vincere è difficilissimo ma sono convinto che Palladino stia facendo un ottimo lavoro. Credo che stia dimostrando la sua crescita".

Bologna al lavoro verso la Fiorentina: Lykogiannis in gruppo, Posch da valutare. Miranda in dubbio

https://www.labaroviola.com/bologna-al-lavoro-verso-la-fiorentina-lykogiannis-in-gruppo-posch-da-valutare-miranda-in-dubbio/280712/