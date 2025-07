Sentite Bonanni: “A Firenze Kean è stato coccolato, resta sopravvalutato. Napoli? Lukaku dà più garanzie”

L’ex calciatore e allenatore, Massimo Bonanni, ha parlato a TMW Radio di vari temi soffermandosi anche sull’attaccante della Fiorentina, Moise Kean:

Il Napoli pensa a Kean:

“Sarebbe una soluzione importante. Potrebbero coesistere lui e Lukaku, ma devono giocare da soli. Hanno caratteristiche diverse, per me sono più da 4-3-3. Possono coesistere, ti danno un’alternativa importante comunque. Per me qualche anno fa era stato un po’ sopravvalutato. Ha fatto però Juve e PSG, anche discretamente bene. Quest’anno ha trovato un ambiente che lo ha coccolato e fatto crescere, per me rimane sopravvalutato. Il Napoli farebbe un bell’investimento, Lukaku ti da più garanzie”.