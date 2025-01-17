Bonanni: "Palladino sta facendo un buonissimo lavoro. Se la Fiorentina lo manda via chi prende poi?"

Massimo Bonanni si è soffermato sulla Fiorentina guidata da Raffaele Palladino e sul momento affrontato dai viola

L'ex calciatore e tecnico, Massimo Bonanni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Se Palladino rischia contro il Torino? Ha ingannato il trend positivo precedente, ma credo che Raffaele stia facendo un buonissimo lavoro. Il gioco ora sta venendo un po' meno, è una squadra che doveva lottare per quelle posizioni, lo sta facendo. Ma se lo mandi via chi prendi? Tudor? Non so".

Palladino: “Ranieri capitano. Ho parlato con Gudmundsson e Commisso. Ci manca fisicità nel mezzo”

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