Bonanni: "Fiorentina-Roma ultima spiaggia per la Viola. Ieri sera ennesima brutta figura"

Bonanni analizza le situazioni in casa Fiorentina e Roma e si proietta alla sfida di domenica, l'ultima spiaggia per la Viola.

Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio per fare un punto sui top club della Serie A, per poi soffermarsi sulla partita di domenica tra Fiorentina e Roma.

Sulla Roma: "La Roma non sta arrivando al gol non solo per i problemi degli attaccanti. Al momento la squadra deve raggiungere un'identità, ma resto dell'idea che Gasperini possa portare la Roma a piazzamenti importanti".

Su Fiorentina-Roma: "È una partita difficile e molto più determinante per la Fiorentina che non per la Roma. Penso che se la giocheranno come fosse un'ultima spiaggia. Anche ieri la squadra non ha entusiasmato; deve fare molto di più perché in realtà ha un buonissimo organico".