Bonanni: “Fiorentina gruppo valido, ma in zona Europa ci sono squadre più forti. Bel lavoro di Palladino”

L’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della Fiorentina a seguito della conquista del pass per la semifinale di Conference League, dove troverà il Betis di Manuel Pellegrini. Queste le sue parole:

“Ho sempre pensato che il lavoro fatto da Palladino era importante. In tanti non credevano che la Fiorentina potesse giocarsi qualcosa d’importante. Ha avuto un momento difficile all’inizio, poi ha avuto un momento bellissimo che l’ha portata ad avere un picco altissimo, ora si è standardizzata nella sua zona di classifica. Bisogna capire le aspettative che c’erano, poi quando cambiano devi essere bravo a cambiare i piani e dare qualcosa in più. E’ un gruppo valido però penso che ci siano squadre più forti lì”.