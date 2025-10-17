Bonanni avverte: “Se fossi Pioli non rischierei Kean, contro il Milan, dopo il suo infortunio”

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per discutere sulle sfide che si giocheranno in questa settima giornata di Serie A, tra cui Milan-Fiorentina.

Le sue parole: “Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un’occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro”

Su Kean: “Se fossi in Pioli, non lo rischierei”