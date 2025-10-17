17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bonanni avverte: “Se fossi Pioli non rischierei Kean, contro il Milan, dopo il suo infortunio”

News

Bonanni avverte: “Se fossi Pioli non rischierei Kean, contro il Milan, dopo il suo infortunio”

Redazione

17 Ottobre · 16:18

Aggiornamento: 17 Ottobre 2025 · 16:18

TAG:

BonanniKeanPioli

Condividi:

di

Massimo Bonanni suggerisce cautela riguardo all'utilizzo di Kean a San Siro, dopo il suo infortunio in Nazionale

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per discutere sulle sfide che si giocheranno in questa settima giornata di Serie A, tra cui Milan-Fiorentina.

Le sue parole: “Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un’occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro”

Su Kean: “Se fossi in Pioli, non lo rischierei”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio