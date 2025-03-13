Capozucca: "Non pensavo che Palladino diventasse un tecnico. Firenze è esigente e lui può soffrire"

Il dirigente Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino. Queste le sue parole:"Palladino? A me ha sorpreso come allenat...

Il dirigente Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Palladino? A me ha sorpreso come allenatore. Non pensavo diventasse un tecnico, perché era un ragazzo tranquillo, invece forse l'avere a fianco un direttore a Monza come Galliani lo ha maturato. Firenze però ha più esigenze come piazza, ha un pubblico che si aspetta risultati importanti. E quando hai momenti come questi puoi soffrire".