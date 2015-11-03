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Notizie Capozucca Fiorentina

Capozucca: "Per salvarsi non basta chiamarsi Fiorentina. La salvezza è ancora tutta da conquistare"

01 marzo 2026 13:48

Capozucca: "Col Cagliari un crocevia salvezza, la Fiorentina deve uscire da un anno sciagurato"

23 gennaio 2026 17:08

Capozucca: "La permanenza di Kean è la cosa più bella. La Fiorentina deve completare il mercato"

27 luglio 2025 16:59

Capozucca: "Pradé non merita questi malumori, trovo la contestazione verso di lui davvero molto ingiusta"

30 maggio 2025 13:27

Capozucca: "Non pensavo che Palladino diventasse un tecnico. Firenze è esigente e lui può soffrire"

13 marzo 2025 17:22

Capozucca: "La Fiorentina è disturbata dalle voci continue su Iachini"

06 novembre 2020 14:32

Ex dirigente Genoa: "Juric è un predestinato. La Fiorentina ne ha bisogno. Commisso deve puntare all'Europa"

21 luglio 2020 17:01

Capozucca rivela: "Avevo ceduto Astori al Napoli, mi disse 《Voglio la Fiorentina, Firenze perfetta per me"

11 marzo 2018 11:11

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