1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Capozucca: “Per salvarsi non basta chiamarsi Fiorentina. La salvezza è ancora tutta da conquistare”

News

Capozucca: “Per salvarsi non basta chiamarsi Fiorentina. La salvezza è ancora tutta da conquistare”

Redazione

1 Marzo · 13:48

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 13:48

TAG:

#FiorentinaCapozucca

Condividi:

di

Le dichiarazioni del direttore sportivo, Stefano Capozucca, sul momento che sta attraversando la Fiorentina

L’ex direttore sportivo tra le altre di Cagliari GenoaStefano Capozucca, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della Fiorentina.

Le sue parole: “Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori. La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio