Capozucca: “Per salvarsi non basta chiamarsi Fiorentina. La salvezza è ancora tutta da conquistare”

L’ex direttore sportivo tra le altre di Cagliari e Genoa, Stefano Capozucca, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della Fiorentina.

Le sue parole: “Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori. La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre”.