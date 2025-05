Capozucca: “Pradé non merita questi malumori, trovo la contestazione verso di lui davvero molto ingiusta”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Stefano Capozucca ha parlato di Raffaele Palladino e Daniele Pradé: “Commentare non è facile quando non si conosce la verità, quella la sa solo Palladino. Era stato confermato dal club, queste dimissioni lasciano perplessi. I veri motivi li posso rimettere solo a Palladino, o al massimo alla società.”

Su Pradé: “Non ha bisogno delle mie difese: i fatti parlano per lui, è preparato, un gentleman di questo mondo. Certi malumori nei suoi confronti sono ingiustificabili, quel che è ha fatto quest’anno è sotto gli occhi di tutti. Poi i risultati sono arrivati solo in parte, ma certi commenti per lui sono immeritati. Basta guardare a Kean, ha ristrutturato una squadra che poteva tranquillamente arrivare in Europa League. Esprimo la massima solidarietà nei confronti di Daniele.”

Prosegue: “Non riesco a capire questo malumore – ha proseguito -. Se la vedo dagli occhi di chi opera, dico che la Fiorentina è una buona squadra. Non può gareggiare con Inter o Napoli, chi pensa questo sbaglia. Oggi ha uno dei centri sportivi più belli d’Europa, i tifosi viola devono essere contenti di quel che sta accadendo a Firenze. Ci sono tanti fattori positivi a favore di Pradè.”