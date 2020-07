Ex dirigente Genoa: “Juric è un predestinato. La Fiorentina ne ha bisogno. Commisso deve puntare all’Europa”

“Juric l’ho avuto sia come calciatore che come allenatore – ha detto Stefano Capozucca, ex ds del Genoa a Lady Radio – si avvicina al gioco di Gasperini. È un predestinato, in campo era già un mister. Ivan ha personalità. La Fiorentina ha bisogno di un tecnico che sappia sopportare una piazza come Firenze. A Iachini va riconosciuto il lavoro fatto, ha portato in campo le proprie conoscenze. Mi aspetto che Commisso costruisca una grande squadra. Ribery e Koume alzano l’asticella, l’obiettivo della prossima stagione deve essere l’Europa”.