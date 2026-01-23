23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Capozucca: “Col Cagliari un crocevia salvezza, la Fiorentina deve uscire da un anno sciagurato”

News

Capozucca: “Col Cagliari un crocevia salvezza, la Fiorentina deve uscire da un anno sciagurato”

Redazione

23 Gennaio · 17:08

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 17:08

TAG:

#FiorentinaCapozucca

Condividi:

di

Stefano Capozucca ha parlato del momento della Fiorentina in vista della gara di domani contro il Cagliari

L’ex direttore sportivo tra le altre di Cagliari GenoaStefano Capozucca, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport: “La partita di domenica col Cagliari è di fondamentale importanza, e la Fiorentina c’arriva con lo spirito giusto dopo aver battuto il Bologna. Siamo in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo, i viola devono assolutamente uscire indenni da questo anno sciagurato, tanto sul campo quanto fuori vista la morte di Commisso”.

Ha poi aggiunto: “L’obiettivo della Fiorentina è salvarsi e tale deve rimanere fino al termine della stagione. Poi c’è anche la Conference, certo, ma la priorità va data al campionato. Nessuno a inizio stagione avrebbe mai pensato a una situazione del genere, ma ormai la Fiorentina c’è dentro e deve solo pensare a tirarsene fuori”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio