Capozucca: “Col Cagliari un crocevia salvezza, la Fiorentina deve uscire da un anno sciagurato”

L’ex direttore sportivo tra le altre di Cagliari e Genoa, Stefano Capozucca, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport: “La partita di domenica col Cagliari è di fondamentale importanza, e la Fiorentina c’arriva con lo spirito giusto dopo aver battuto il Bologna. Siamo in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo, i viola devono assolutamente uscire indenni da questo anno sciagurato, tanto sul campo quanto fuori vista la morte di Commisso”.

Ha poi aggiunto: “L’obiettivo della Fiorentina è salvarsi e tale deve rimanere fino al termine della stagione. Poi c’è anche la Conference, certo, ma la priorità va data al campionato. Nessuno a inizio stagione avrebbe mai pensato a una situazione del genere, ma ormai la Fiorentina c’è dentro e deve solo pensare a tirarsene fuori”.