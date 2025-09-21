TMW annuncia: "Contatti positivi tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo, vicina la chiusura dell'affare"

Come spiega il direttore di TMW Niccolò Ceccarini, la Fiorentina ha avuto l'ennesimo contatto positivo con Mandragora per il rinnovo.

Secondo Niccolò Ceccarini, cha ha parlato del tema a Radio Firenze Viola, ci sono stati degli incontri positivi tra l'entourage del calciatore e la dirigenza della Fiorentina, fattore che facilita ancora di più la probabilità che Mandragora firmi. Il ragazzo, nel contratto attualmente in vigore, ha una clausola di prolungamento di un ulteriore anno in caso di raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Ceccarini spiega che il rinnovo non è lontano, e l'incontro decisivo potrebbe già avvenire la prossima settimana.