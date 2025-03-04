TMW scrive: "La Fiorentina vuole blindare Dodo e Gosens, perni del progetto sugli esterni"

Non sono passate inosservate le prestazioni dei due esterni difensivi, Dodo e Gosens, due pilastri di questa Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Due pezzi fondamentali del puzzle viola, punti di...

Non sono passate inosservate le prestazioni dei due esterni difensivi, Dodo e Gosens, due pilastri di questa Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Due pezzi fondamentali del puzzle viola, punti di riferimento di questo progetto, che vede la massima fiducia della dirigenza viola. Secondo quanto riporta TMW, Il club di Rocco Commisso è pronto a blindare questi due pilastri, con un Dodo che ha confermato di essere imprescindibile nella rosa a disposizione del tecnico campano, mostrandosi disponibile sin da subito a firmare per il rinnovo che vedrà la sua scadenza a giugno 2029.

Sulla sinistra, la presenza costante di Gosens somatizza la necessità di puntare sul laterale difensivo tedesco, arrivato nelle ultimissime ore del mercato estivo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Mancano poche partite affinché scatti l'opzione di acquisto e l'intenzione della Fiorentina è quella di dare un seguito al rapporto di amore reciproco instauratosi tra lui e la tifoseria viola.