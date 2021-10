Sconcerti: “Alla Fiorentina mancano una punta ed un’ala. Dobbiamo sperare nella continuità di Saponara”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, in particolare della recente positività al Covid-19 di Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “Ogni volta che c’è una bella notizia ne arriva una brutta. Gonzalez è fondamentale, speriamo sia una di quelle cose a bassa virulenza che dopo pochi giorni passano. Se c’è un ruolo che alla Fiorentina manca, al di là del centravanti, è quel tipo di ala in grado di segnare. Alla Fiorentina servono tutti i suoi migliori e non sono molti, ma la squadra è allenata bene. Un centrocampo leggero come Bonaventura–Maleh con la Lazio però non puoi permettertelo. L’obiettivo è che ora Saponara insista su questa specie di primavera che lo sta attraversando”.