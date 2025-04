Palma: “La Fiorentina segue Konstantelias del PAOK, trequartista con senso del gol e grande fantasia”

L’osservatore Marco Palma è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato dei rumors di mercato su alcuni profili giovani accostati alle squadre italiane. Per quanto riguarda la Fiorentina, ci sarebbe l’interessamento per Giannis Konstantelias del PAOK. Queste le sue parole:

“Trequartista greco. Perno del PAOK Salonicco e nazionale maggiore. Cresciuto nelle giovanili del Paok sin dall’Under 17 ha dimostrato di essere uno dei migliori prospetti del calcio ellenico. A 18 anni esordisce nel massimo campionato greco mettendo in mostra le sue grandi qualità, può agire come trequartista o come ala sinistra. Uno dei suoi maggiori punti di forza è sicuramente la sensibilità dei due piedi essendo ambidestro. Senso del goal, grande fantasia, dribbling e visione di gioco hanno attirato le attenzioni delle Fiorentina che segue con grande interesse il ragazzo”.