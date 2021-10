Borja Valero e nuova avventura con Lebowski: postato video esilarante dal club sui social

Come riporta TMW,com, l’ex centrocampista di Fiorentina e Inter Borja Valero è sempre più coinvolto dal Centro Storico Lebowski, la squadra di calcio popolare di Firenze con cui ha deciso di proseguire la propria carriera da calciatore scendendo in Promozione. Lo spagnolo è stato infatti protagonista del video, girato in soggettiva, per la campagna soci della squadra grigionera. Ecco il video:

COMMISSO SUONA LA FISARMONICA AL VIOLA PARK: