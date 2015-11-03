Notizie Lebowski Fiorentina

Borja Valero: ''Lebowski? Esperienza bellissima, ti rispettano ma poi ti entrano nelle caviglie''
04 febbraio 2022 17:06
Murras, Lebowski: "Borja un gigante di umiltà. Commisso ha fatto il massimo con Vlahovic"
25 ottobre 2021 12:47
Borja Valero e nuova avventura con Lebowski: postato video esilarante dal club sui social
02 ottobre 2021 14:43
Borja Valero, festa grande per il suo esordio con il Lebowski: 500 i tifosi che hanno assistito
20 settembre 2021 08:40
Borja Valero: "Sono al Lebowski per aiutare, ho accettato per la loro storia sociale e per dargli visibilità"
15 settembre 2021 13:29
Borja Valero: "Giocherò nel Lebowski per dare visibilità a persone che ci mettono il cuore"
19 agosto 2021 12:25
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