Borja Valero: ”Lebowski? Esperienza bellissima, ti rispettano ma poi ti entrano nelle caviglie”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero iglesias ha raccontato le e mozioni della sua nuova esperienza, tra campo e microfoni di DAZN, nelle fila del CS Lebowski. Queste le sue parole: ”È un’esperienza bellissima, è come ritornare a quello che vivevo da bambino. Ci sono tante persone che lavorano insieme, sono uniche. Giochiamo allo stadio di Tavarnuzze, ma stanno lavorando per avere uno stadio proprio in futuro. Ci alleniamo tre volte e settimana, più la partita. C’è di tutto, chi ti rispetta dicendo che è un piacere giocare con te e anche chi ti entra sulle caviglie. Se gioco sempre? Quando non lavoro con DAZN vado subito a giocare, ci sono ex compagni che hanno smesso di giocare a calcio e poi una valanga di ragazzi. Inizialmente ero un po’ indeciso, poi ho chiamato Ambrosini che mi ha dato la spinta finale per convincermi ad andare lì”.

