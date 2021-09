Borja Valero, festa grande per il suo esordio con il Lebowski: 500 i tifosi che hanno assistito

Quando si parla del Centro Storico Lebowski, chiedersi che cosa sarebbe una squadra senza il suo pubblico non è solo lecito, ma è l’unica domanda che ha senso porsi. Erano in più di 500 ieri al Magnolfi di Calenzano, dove i grigioneri si sono spostati per permettere a più persone possibile di assistere all’esordio di Borja Valero, ma sarebbero stati sicuramente di più se il cielo non avesse promesso acqua.

Del resto era un giorno storico. Non solo per Borja, che dalla serie A si è ritrovato a lottare nel fango della Coppa Italia di Promozione. Non solo perché il derby contro l’Audace Galluzzo è parecchio sentito. Era la domenica della rinascita della curva Moana Pozzi, tornata a cantare per il Lebowski dopo quasi un anno.