Castrovilli sarà out contro l’Inter, Gonzalez in dubbio, va valutato: Italiano costretto a cambiare ancora

La Fiorentina domani al Franchi ospita l’Inter. Italiano sta pensando ad un nuovo turnover, causa l’assenza di Castrovilli, dovrà restare in osservazione ancora per un giorno, anche se le sue condizioni sono buone. Torreira? Può sostituire Pulgar. Gonzalez da valutare. Duncan e Saponara sperano in una maglia dal 1′. Lo scrive La Nazione.

