Garbo: "A fine anno spetterà alla società valutare se la Fiorentina può esprimere un gioco migliore"
Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:"I risultati...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2025 15:39
Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:
"I risultati dicono che la Fiorentina è in linea alle aspettative di inizio stagione. Potrebbe esprimere un gioco migliore? E' una valutazione che spetta alla società e credo sarà fatta a fine stagione".