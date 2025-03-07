Garbo: "A fine anno spetterà alla società valutare se la Fiorentina può esprimere un gioco migliore"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:"I risultati...

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos. Queste le sue parole:

"I risultati dicono che la Fiorentina è in linea alle aspettative di inizio stagione. Potrebbe esprimere un gioco migliore? E' una valutazione che spetta alla società e credo sarà fatta a fine stagione".