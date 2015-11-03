Notizie Garbo Fiorentina

Garbo dubbioso: “Quando cambi tutto, a gennaio è difficile rimetterli insieme”
02 gennaio 2026 18:13
Garbo sicuro: "Kean ci sarà con il Milan. Solo la sua presenza infastidirà la difesa rossonera"
13 ottobre 2025 16:55
Garbo sicuro: "Pioli non è il responsabile del periodo negativo. La colpa è dei giocatori"
06 ottobre 2025 17:10
Garbo: "A fine anno spetterà alla società valutare se la Fiorentina può esprimere un gioco migliore"
07 marzo 2025 15:39
Garbo (Mediaset) su Caicedo: "Coppia ideale con Vlahovic. Lazio, problema difesa. La scelta Prandelli.."
06 gennaio 2021 08:58
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