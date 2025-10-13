Garbo sicuro: "Kean ci sarà con il Milan. Solo la sua presenza infastidirà la difesa rossonera"
Daniele Garbo non ha dubbi sulla presenza di Moise Kean in occasione del posticipo domenicale tra Milan e Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 16:55
Daniele Garbo è intervenuto nel corso del pomeriggio a TMW Radio per analizzare gli infortuni di alcuni giocatori, tra cui quello di Moise Kean.
Le sue parole: "Penso che recupererà con il Milan, perché già la sola presenza di Kean può infastidire la difesa del Milan. Mi aspetto che scenda in campo".