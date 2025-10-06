Garbo sicuro: "Pioli non è il responsabile del periodo negativo. La colpa è dei giocatori"

Daniele Garbo analizza il terribile momento Viola e punta il dito contro i calciatori, ritenuti i responsabili

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Tmw Radio per fare un punto sulle squadre dopo la sesta giornata di campionato.

Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Di solito quando le cose vanno male il primo a saltare è l'allenatore, ma se i giocatori lo seguono ovviamente ha senso continuare. Penso quindi che proprio i calciatori si debbano prendere delle responsabilità, anche perché vengono pagati e non poco. Alla fine in campo vanno loro e devono dimostrare di essere di un certo livello".