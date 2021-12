Baiano: “Fiorentina, passi importanti per Berardi: adesso sta a lui. Ikonè? Potrebbe faticare”

Francesco Baiano , ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare di Jonathan Ikonè e Domenico Berardi, giocatori in ottica mercato Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il nostro è un campionato complicato. Mi vengono in mente giocatori molto, ma molto importanti che hanno fatto fatica nei primi 6-7 mesi. Berardi? La Fiorentina ha fatto dei passi importanti per prenderlo. Ora l’unica possibilità è che lui vada in sede al Sassuolo e dica ‘Io da qui me ne voglio andare”.

LEGGI ANCHE: