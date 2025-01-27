TMW svela: "Buchanan non andrà in prestito alla Fiorentina, l'Inter ha deciso di trattenerlo"

Fiorentina, interesse per Tajon Buchanan: l'Inter decide di trattenerlo nonostante le richieste di prestito da parte dei viola e del Torino

Uno dei nomi accostati nelle ultime ore alla Fiorentina è quello di Tajon Buchanan, che in questo momento è alla ricerca di un vice Dodo a seguito della partenza di Michael Kayode, approdato al Brentford.. Secondo quanto riporta TMW, l'Inter avrebbe deciso di non far partire il canadese classe '99, nonostante le richieste del club viola e del Torino, che avevano manifestato interesse per lui, ma con la formula del prestito. La società nerazzurra vuole trattenerlo a Milano, quindi proseguirà la stagione agli ordini di Simone Inzaghi.

TMW: “Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes”

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