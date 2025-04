TMW svela: “Fiorentina riconfermerà De Gea e sarà incedibile anche se arriveranno offerte importanti”

David De Gea è diventato uno dei punti fermi di questa Fiorentina. Arrivato la scorsa estate, il portiere spagnolo si è subito imposto come un elemento imprescindibile per la squadra. Come riportato da TMW, il club di Commisso non ha alcuna intenzione di privarsene, neppure di fronte a un’eventuale offerta importante nella prossima finestra di mercato.

La Fiorentina, infatti, dispone di un’opzione unilaterale per prolungare il suo contratto per un’ulteriore stagione, con un adeguamento dell’ingaggio a 2 milioni di euro, cifra superiore a quanto percepisce attualmente. Il club ripartirà da lui: sarà ancora De Gea il portiere titolare nella prossima stagione.