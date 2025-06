TMW: “La Fiorentina incontrerà il Genoa in settimana per parlare del riscatto di Gudmundsson”

Un punto interrogativo sul futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha già speso 8 milioni di euro per il prestito dell’attaccante islandese, ma resta ancora da esercitare l’opzione del riscatto per far sì che continui a vestire la maglia viola, versando gli ulteriori 17 milioni di euro nelle casse del Genoa. Secondo quanto riporta TMW, l’idea della società gigliata è quella di chiedere uno sconto al Grifone, che per il momento non apre spiragli. Questo dubbio è destinato a risolversi in breve tempo, nonché entro una sola settimana, per rientrare nei termini dell’accordo sull’esercizio dell’opzione che scadrà il 18 giugno.

In tal senso, le due società, Fiorentina e Genoa, hanno programmato un incontro per provare a parlarsi, nel quale i viola proporranno un eventuale sconto per far sì che l’attaccante islandese possa continuare la sua esperienza a Firenze.