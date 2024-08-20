Di Marzio: "Domani giornata decisiva per Nico González alla Juventus. Operazione da oltre 30 milioni"

La Juventus continua a lavorare per arrivare alla chiusura della trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez. L'operazione è entrata nel vivo e le prossime ore saranno decisive per l'intesa definit...

La Juventus continua a lavorare per arrivare alla chiusura della trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez. L'operazione è entrata nel vivo e le prossime ore saranno decisive per l'intesa definitiva tra i due club. In particolare, la giornata di domani, mercoledì 21 agosto, dovrebbe essere quella decisiva per il raggiungimento dell'accordo tra club: è infatti in programma un incontro tra Juventus e Fiorentina.

Juventus e Fiorentina stanno lavorando per arrivare all'accordo definitivo per Nico Gonzalez. L'intesa potrebbe essere trovata sui 30 milioni di euro più 4/5 di bonus. L'attaccante argentino ha dato preferenza assoluta alla Juventus, quindi l'Atalanta è decisamente più indietro nella corsa al classe 1998. La volontà della società bianconera è quella di chiudere entro per le prossime ore per avere il calciatore a Torino il prima possibile. Dopo Moise Kean e Nico Gonzalez, Juventus e Fiorentina stanno discutendo anche di Arthur e Filip Kostic.

La società viola sta parlando con l'agente del brasiliano per un eventuale ritorno dopo il prestito della scorsa stagione. Si valuta anche il nome del serbo, in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito. Lo scrive Gianluca Di Marzio

RANIERI E LA FIORENTINA AVANTI INSIEME

https://www.labaroviola.com/pedulla-ranieri-e-la-fiorentina-avanti-insieme-accordo-per-il-rinnovo-di-contratto-fino-al-2028/264804/