Pedullà: "Ranieri e la Fiorentina avanti insieme. Accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028"

Luca Ranieri e la Fiorentina proseguiranno insieme. Lo scorso 29 luglio vi avevamo annunciato il summit per arrivare al prolungamento di contratto. E così è stato: il difensore – attualmente in scaden...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2024 19:59

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