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Pedullà: "Ranieri e la Fiorentina avanti insieme. Accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028"

Luca Ranieri e la Fiorentina proseguiranno insieme. Lo scorso 29 luglio vi avevamo annunciato il summit per arrivare al prolungamento di contratto. E così è stato: il difensore – attualmente in scaden...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2024 19:59
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Luca Ranieri e la Fiorentina proseguiranno insieme. Lo scorso 29 luglio vi avevamo annunciato il summit per arrivare al prolungamento di contratto. E così è stato: il difensore – attualmente in scadenza nel 2026 – firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club viola fino al 2028. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

DI MARZIO: “JUVE, SI CONTA DI CHIUDERE NICO IN 48H. CON LA FIORENTINA SI DISCUTE ANCHE DI ARTHUR E KOSTIC”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-juve-si-conta-di-chiudere-nico-in-48h-con-la-fiorentina-si-discute-anche-di-arthur-e-kostic/264785/

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